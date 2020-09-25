Новий епідсезон грипу та ГРВІ в Україні розпочнеться у жовтні. Очікується циркуляція трьох штамів грипу, серед яких – гонконгський H3N2.

Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

За його словами, гонконгський вірус H3N2 новий як для регіону, так і для України в цілому.

Гончаров зазначив, що симптоми грипу, ГРВІ та коронавірусу дуже схожі, що може ускладнити роботу лікарів.

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Перші випадки зараження гонконгським грипом (А2-Гонконг) зафіксовані у Гонконзі в середині 1968 року. Спалах спровокував штам H3N2 вірусу грипу A, що мутував від H2N2. Її класифікували як пандемію середнього ступеня тяжкості.

За три роки жертвами вірусу стали 1-4 млн людей.

Вакцина від грипу вже мала з’явитися в аптеках країни.

Проте у ВООЗ заявили, що нині немає відповідних даних про те, що вакцинація від грипу допоможе полегшити перебіг коронавірусу.

Джерело: 048.ua