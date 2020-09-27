Воздвиження Хреста Господнього в Україні: привітання в листівках

Щороку 27 вересня православні відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього. Уперше ця священна подія відбулася в 326 році біля гори Голгофи, де був розіп’ятий Христос. Відтепер в цей світлий день під час служби піднімається хрест на огляд усім вірянам.

Факти ICTV зібрали найкращі листівки з Воздвиженням Хреста Господнього. Надішліть їх вашим рідним, друзям і близьким, щоби привітати з цим світлим християнським святом.

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Хрестовоздвиження, як ще називають цей день – це нагадування про хресні страждання Ісуса Христа, тому в цей день церква радить віруючим вживати тільки пісну їжу й окропляти дім освяченою водою.

Гарні листівки з Воздвиженням Хреста Господнього

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