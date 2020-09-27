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Факти / Україна / Суспільство

Воздвиження Хреста Господнього: прикмети й що не можна робити

Віряни відзначають свято Воздвиження Хреста Господнього в Україні щороку 27 вересня. Це свято вважається одним з дванадцяти найважливіших і шанованих у церковному році.

Історія свята бере свій початок у 326 році. Вважається, що в цей день Олена, мати імператора Костянтина, почала розкопки в Єрусалимі і знайшла на горі Голгофі Хрест, на якому розіп’яли Христа. Відтоді православні та греко-католики в згадку про хресні страждання Сина Божого в цей день моляться й піднімають хрест під час церковної служби.

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Воздвиження Хреста Господнього: прикмети й що не можна робити

Що потрібно робити?

  1. Із самого ранку на Воздвиження в храмах відбуваються богослужіння. Віряни приходять до церкви на службу.
  2. У цей день потрібно купити три свічки й охрестити всі кути в оселі, читаючи молитву Отче наш. Це захистить від злих духів і очистить дім від негативу.
  3. Є прекрасна традиція в цей день дарувати своїм рідним і друзям золоті або срібні хрестики, освячені в церкві. Вважається, що такий хрестик має особливу силу й захищає свого власника, навіть якщо він його постійно не носить.
  4. У народі здавна вважалося, що на Воздвиження осінь літо відсуває. Було прийнято ховати урожай у льоху, щоби захистити його від заморозків.
  5. Зазвичай у це свято квасили капусту. Вважалося, що вона буде особливо смачною і збережеться до наступного літа.

Що не можна робити?

  1. На Воздвиження в данину стражданням Христа прийнято дотримуватися одноденного посту. Рекомендовано утриматися від вживання м’яса, молочних продуктів, яєць і риби. Їжу можна заправляти лише рослинною олією.
  2. Не можна сваритися, лихословити і тримати злість, заздрість в душі. Це великий гріх.
  3. Не варто ходити в гості до друзів і знайомих, адже церква це не вітає. Краще провести день в колі сім’ї.
  4. Не можна прибирати будинок і шити, як і в інші великі православні свята, адже фізична праця відволікає від праці духовної.
  5. Не можна вінчатися: у дні дванадесятих таїнство вінчання церквою не проводиться.

Прикмети на Воздвиження

  1. У народі вважається, що на Воздвиження не можна ходити до лісу, водойми і в поля, тому що там живуть злі духи.
  2. І існує ще одна прикмета, згідно з якою не варто починати нові справи, адже вони не увінчаються успіхом.
  3. Не можна давати в борг. Є прикмета: позичиш гроші на Воздвиження – понесеш збитки.

Погодні прикмети

  1. Подув північний вітер на Воздвиження – наступне літо буде раннім.
  2. На Воздвиження прийшли заморозки – зима прийде рано.
  3. На Воздвиження тепло – така погода збережеться до Покрови.

На Воздвиження Хреста Господнього прийнято вітати всіх рідних і близьких. Оригінальні листівки підготували для вас Факти ICTV.

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