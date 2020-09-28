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День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

День ангела Людмили святкують впродовж двох днів – 28 та 29 вересня.

Перший день – присвячений мучениці Людмилі Петровій, а другий – день мучениці княгині Людмилі Чеській.

Значення імені – мила людям.

Характер Людмили – розумна, кмітлива, уважна, розсудлива і справедлива, але може бути й запальною та емоційною.

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У день ангела Людмили є прикмета, по якій визначають якою буде зима цього року. Вважається, якщо в ці дні гуси летіли на південь, то значить зима буде рання та холодна.

Листівки з днем ангела Людмили:

День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

Привітання з днем ангела Людмили 2020:

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З днем ангела, Людмило, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

Люда, Людочка, Людмила,

Будь завжди ти ніжна й мила.

Пустотлива і весела,

Добра, щира і проста!

Ти не знай образ і смутку,

Веселись і процвітай,

Будь здорова і успішна,

І красою всіх вбивай!

***

Людмило, вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел завжди тебе оберігає, а інколи нехай штовхає у спину у виборі життєвого шляху. З днем ангела!

***

Бажаю тобі, Людмило, йти до своєї мети з легкістю долаючи перепони. Озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

***

Дорога Людмила, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, грайливого настрою, легких шляхів до мрій. Ангельського терпіння і натхнення!

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