День ангела Людмили: найкращі листівки і привітання

День ангела Людмили святкують впродовж двох днів – 28 та 29 вересня.
Перший день – присвячений мучениці Людмилі Петровій, а другий – день мучениці княгині Людмилі Чеській.
Значення імені – мила людям.
Характер Людмили – розумна, кмітлива, уважна, розсудлива і справедлива, але може бути й запальною та емоційною.
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У день ангела Людмили є прикмета, по якій визначають якою буде зима цього року. Вважається, якщо в ці дні гуси летіли на південь, то значить зима буде рання та холодна.
Листівки з днем ангела Людмили:
Привітання з днем ангела Людмили 2020:
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З днем ангела, Людмило, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
***
Люда, Людочка, Людмила,
Будь завжди ти ніжна й мила.
Пустотлива і весела,
Добра, щира і проста!
Ти не знай образ і смутку,
Веселись і процвітай,
Будь здорова і успішна,
І красою всіх вбивай!
***
Людмило, вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел завжди тебе оберігає, а інколи нехай штовхає у спину у виборі життєвого шляху. З днем ангела!
***
Бажаю тобі, Людмило, йти до своєї мети з легкістю долаючи перепони. Озиратися назад тільки для того, щоб побачити ангела-хранителя, який невідступно йде за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
***
Дорога Людмила, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, грайливого настрою, легких шляхів до мрій. Ангельського терпіння і натхнення!