День ангела Любові: привітання у віршах, прозі та листівках

День ангела Любові припадає на 30 вересня. Привітання у віршах, прозі та листівках з днем ангела Любові, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені: кохана, народжена в любові.

Характер: м’яка, поступлива, добра, працьовита.

Серед негативних сторін характеру Любові є бунтарство та прагнення всіма командувати.

Форми імені: Люба, Любка, Люся, Любочка, Любаша, Любуся, Любава.

Святою покровителькою імені вважається Любов Римська, яка є наймолодшою із трьох відомих сестер, серед яких були Віра та Надія.

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Привітання з Днем ангела Любові у віршах:

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В іменини побажаємо Любові

Кожен день яскравих перемог,

Щодня удачі та здоров’я

Нехай Любов оберігає Бог!

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З Днем ангела тебе,

Любов, вітаю,

Хай небесний ангелик тебе оберігає.

Хай благодаттю посипає,

Хай у роботі допомагає!

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З Днем ангела Любу я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Люба — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Нехай під крилами своїми

Любу ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

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Привітання з Днем ангела Любові у прозі:

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Вітаю нашу неземну, яскраву Любов з Днем ангела! Будь яскравою та красивою, щасливою та ніжною! Ми обожнюємо тебе усім серцем та душею, адже ти — наша зіронька!

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У кожному колективі Люба — головна зірка! Вона і словом добрим розрадить, і хороше порадить, і допоможе, і підставить плече, і подасть руку. Щиро та від душі вітаємо тебе, Любонько, з Днем ангела Любові! Залишайся такою ж яскравою, якою ти є!

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Любо, дорога, в твій день я хочу побажати тобі жіночого щастя, справжньої гармонії, душевного спокою і затишку. Нехай кожен твій день буде особливим, і нехай в них буде безліч дивовижних моментів!

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У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.

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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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З Днем ангела Любові у листівках: