День ангела Любові: привітання у віршах, прозі та листівках

День ангела Любові припадає на 30 вересня. Привітання у віршах, прозі та листівках з днем ангела Любові, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Значення імені: кохана, народжена в любові.
Характер: м’яка, поступлива, добра, працьовита.
Серед негативних сторін характеру Любові є бунтарство та прагнення всіма командувати.
Форми імені: Люба, Любка, Люся, Любочка, Любаша, Любуся, Любава.
Святою покровителькою імені вважається Любов Римська, яка є наймолодшою із трьох відомих сестер, серед яких були Віра та Надія.
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Привітання з Днем ангела Любові у віршах:
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В іменини побажаємо Любові
Кожен день яскравих перемог,
Щодня удачі та здоров’я
Нехай Любов оберігає Бог!
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З Днем ангела тебе,
Любов, вітаю,
Хай небесний ангелик тебе оберігає.
Хай благодаттю посипає,
Хай у роботі допомагає!
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З Днем ангела Любу я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Люба — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
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Нехай під крилами своїми
Любу ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
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Привітання з Днем ангела Любові у прозі:
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Вітаю нашу неземну, яскраву Любов з Днем ангела! Будь яскравою та красивою, щасливою та ніжною! Ми обожнюємо тебе усім серцем та душею, адже ти — наша зіронька!
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У кожному колективі Люба — головна зірка! Вона і словом добрим розрадить, і хороше порадить, і допоможе, і підставить плече, і подасть руку. Щиро та від душі вітаємо тебе, Любонько, з Днем ангела Любові! Залишайся такою ж яскравою, якою ти є!
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Любо, дорога, в твій день я хочу побажати тобі жіночого щастя, справжньої гармонії, душевного спокою і затишку. Нехай кожен твій день буде особливим, і нехай в них буде безліч дивовижних моментів!
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У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувала удача, процвітання і успіх.
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Бажаю неймовірної радості, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок, щирих друзів! А ще – вдалих днів, хороших новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
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