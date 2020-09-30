День ангела Віри: привітання у віршах, прозі та листівках

День ангела Віри відзначають 30 вересня – тоді, коли й Надії, Любові та Софії.
Значення імені – віра у добро.
Сам привід свята є трагічним, тому у цей день забороняються застілля та будь-яка робота.
Історія свята тягнеться з II століття нашої ери . У Римській імперії жила мати Софія та її доньки Віра, Надія та Любов. Вони були одними з перших християн, тому коли про них дізнався імператор, то зажадав, щоб вони схилили коліна перед ідолами. Віра, Надія та Любов не підкорились та були страчені на очах у їхньої матері Софії.
Характер: цілеспрямована, старанна, кмітлива, розсудлива, має музичні здібності.
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Привітання з Днем ангела Віри у віршах:
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Вірі бажаємо світлої долі,
І кожного дня натхнення доволі.
Бажаю запалу та міцної наснаги,
В роботі — грошенят та поваги!
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Ангелик Віру береже повік
Він подарує те, що долею зоветься.
А доля Віри — вишитий рушник,
Калиновою усмішкою посміхнеться
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Хай вдачу і радість ангел подарує,
І долю щасливу тобі намалює,
Хай повняться радістю очі прекрасні,
В житті нехай буде одне тільки щастя.
Бажаєм для Віри прекрасних днів без міри!
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Ніжність небес нехай ангел дарує,
Пензлем чарівним хай в серці малює,
Світлі надії, мрії прекрасні,
Щире кохання, радість і щастя.
З днем ангела, Віро!
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Найкращі вітання з днем ангела Віри,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
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Привітання з Днем ангела Віри у прозі:
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Дорога Вірочко, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним і близьким людям. Нехай в житті твоєму яскраво світить сонечко і ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, найщирішої і чистої любові, світлої надії і доброго здоров’я!
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Вірусику, бажаю тобі, щоб життя твоє було світлим, як ясний сонячний день, повним, як келих із шампанським, безхмарним, як небо над пустелею. І нехай, мов зірки у нічному небі, для тебе завжди горять вогники у вікнах твоїх друзів і рідних.
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Щиро вітаю з днем ангела Віри! Нехай твій дім оминають усі негоди та тривоги, а дороги квітнуть рясним цвітом щастя та радості! Будь здорова та щаслива, будь красива та кохана!
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Нехай твої очі, мила Віро, сяють ніжністю, а серце кожного дня квітне радістню! Твоя доля нехай буде красива, як соняшник, а ангелок принесе тобі щастя та благодать! Бажаю тобі усього, чого треба людині!
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Дорога Віро! Хочу привітати тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було схоже на добру казку, де трапляються неймовірні чудеса і збуваються найпотаємніші бажання!
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