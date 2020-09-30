30 вересня свої іменини святкують Віра, Надія та Любов. Привітання у віршах і прозі з днем ангела Віри, Надії та Любові, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

У цей день християни моляться та просять сімейного щастя й одужання від безпліддя.

Історія

В II ст. у Римській імперії жили три сестри, які настільки сильно вірили у Бога, що не схилили коліна перед ідолами, незважаючи на страшні тортури. Їх було страчено на очах у матері Софії, яка згодом теж віддала душу Богові. Але пам’ять про Віру, Надію та Любов збережена й донині.

Читайте: Церковні свята, пости та поминальні дні – календар на 2020 рік

Традиції та прикмети

У давнину в цей день було заведено оплакувати тяжку жіночу долю – аби своя доля була щаслива.

Якщо у день Віри, Надії та Любові спекти коровай або пиріг, то в сім’ю повернеться гармонія. Важливою умовою є прикрашання випічки церковною свічкою та заборона викидати навіть крихту.

Привітання зі святом Віри, Надії та Любові у віршах:

***

В День Ангела Надії бажаю любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

З Днем Ангела, Люба, мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

День Ангела сьогодні твій,

Рідна наша Віра!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості – без міри.

Хай дні усі без метушні

Несуть тобі удачу!

Щоб з кожним днем була ти

Прекрасніша й багатша!

***

Нехай життя тече рікою,

Серед полів, серед дібров,

Хай поруч йти з Тобою будуть

Надія, Віра та Любов!

***

Бажаю миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках Вашої ниви

Будьте завжди Ви здорові й щасливі!

***

Тебе я від душі з іменинами вітаю!

Буде настрій – вищий клас,

Вже я це обіцяю.

Будь красива, будь щаслива,

Назавжди і все.

Ти найкраща в цілім світі,

Пам’ятай про це!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

***

Віра, Надія, Любов – привітання у прозі:

***

Вітаю всіх з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Віра, надія і любов – це те, без чого наше життя не має сенсу, тому хотілося б побажати всім терпіння, розуміння, впевненості в своїх силах, благополуччя та теплих стосунків.

***

Вітаємо з Днем святих Віри, Надії і Любові та матері їхньої Софії! Бажаємо твердості і непохитності віри, добрих сподівань і ніжної любові! Будьте збережені Богом і близькими людьми!

***

Від усієї душі вітаю тебе зі святом Віри, Надії і Любові! Нехай віра в найкраще завжди живе у твоїй душі, надія ніколи не покидає тебе, а любов освітлює твій життєвий шлях.

***

Дорога Вірочко, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним та близьким людям. Нехай в житті твоєму яскраво світить сонечко та ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, найщирішої та чистої любові, світлої надії та доброго здоров’я!

***

Щиро вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

***

Усіх прекрасних жінок на ім’я Віра, Надія, Любов та Софія вітаємо з їхнім Днем ангела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І всього вам найсвітлішого, доброго та чистого!

***

З надією набагато легше жити. Добре, якщо в серці є любов, а дорога життя дарує знову і знову віру у мрію. На свято Віри, Надії та Любові я бажаю тобі добра і чудес, щоб удосталь було радісних днів, а турботи змило осіннім дощем!