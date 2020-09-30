30 вересня свої іменини святкують Віра, Надія та Любов. Привітання у віршах і прозі з днем ангела Віри, Надії та Любові, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
У цей день християни моляться та просять сімейного щастя й одужання від безпліддя.
Історія
В II ст. у Римській імперії жили три сестри, які настільки сильно вірили у Бога, що не схилили коліна перед ідолами, незважаючи на страшні тортури. Їх було страчено на очах у матері Софії, яка згодом теж віддала душу Богові. Але пам’ять про Віру, Надію та Любов збережена й донині.
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Традиції та прикмети
У давнину в цей день було заведено оплакувати тяжку жіночу долю – аби своя доля була щаслива.
Якщо у день Віри, Надії та Любові спекти коровай або пиріг, то в сім’ю повернеться гармонія. Важливою умовою є прикрашання випічки церковною свічкою та заборона викидати навіть крихту.
Привітання зі святом Віри, Надії та Любові у віршах:
***
В День Ангела Надії бажаю любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
З Днем Ангела, Люба, мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
День Ангела сьогодні твій,
Рідна наша Віра!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості – без міри.
Хай дні усі без метушні
Несуть тобі удачу!
Щоб з кожним днем була ти
Прекрасніша й багатша!
***
Нехай життя тече рікою,
Серед полів, серед дібров,
Хай поруч йти з Тобою будуть
Надія, Віра та Любов!
***
Бажаю миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогника, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках Вашої ниви
Будьте завжди Ви здорові й щасливі!
***
Тебе я від душі з іменинами вітаю!
Буде настрій – вищий клас,
Вже я це обіцяю.
Будь красива, будь щаслива,
Назавжди і все.
Ти найкраща в цілім світі,
Пам’ятай про це!
***
Нині в гарної людини –
Найкрутіші іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров’я не підводить,
Й грошенята хай підходять!!!
***
Віра, Надія, Любов – привітання у прозі:
***
Вітаю всіх з Днем Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Віра, надія і любов – це те, без чого наше життя не має сенсу, тому хотілося б побажати всім терпіння, розуміння, впевненості в своїх силах, благополуччя та теплих стосунків.
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Вітаємо з Днем святих Віри, Надії і Любові та матері їхньої Софії! Бажаємо твердості і непохитності віри, добрих сподівань і ніжної любові! Будьте збережені Богом і близькими людьми!
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Від усієї душі вітаю тебе зі святом Віри, Надії і Любові! Нехай віра в найкраще завжди живе у твоїй душі, надія ніколи не покидає тебе, а любов освітлює твій життєвий шлях.
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Дорога Вірочко, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі завжди вірити в себе, в свої сили і удачу, дарувати віру рідним та близьким людям. Нехай в житті твоєму яскраво світить сонечко та ллється радісна пісня. Бажаю тобі великого щастя, найщирішої та чистої любові, світлої надії та доброго здоров’я!
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Щиро вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: хай твій ангел охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!
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Усіх прекрасних жінок на ім’я Віра, Надія, Любов та Софія вітаємо з їхнім Днем ангела. Нехай у вашому житті будуть радість, щастя, мир і, звичайно, все те, про що говорять ваші прекрасні імена. Зі святом! І всього вам найсвітлішого, доброго та чистого!
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З надією набагато легше жити. Добре, якщо в серці є любов, а дорога життя дарує знову і знову віру у мрію. На свято Віри, Надії та Любові я бажаю тобі добра і чудес, щоб удосталь було радісних днів, а турботи змило осіннім дощем!