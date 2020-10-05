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Факти / Україна / Суспільство

50 тис. ліжок для хворих на коронавірус: Степанов назвав межу медсистеми

Медична система України має межу. На сьогодні уже створено 37 тис. місць для хворих на Covid-19, ми можемо збільшити максимум до 50 тис. ліжок.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– На сьогодні кількість людей з коронавірусом, які безпосередньо перебувають в лікарнях, складає 16 745 осіб. На середину липня ця кількість була 3,5 тис. Тобто кількість збільшилася майже вп’ятеро, – наголосив міністр.

Він вкотре нагадав, що 50 тис. ліжок для хворих на коронавірус – це максимум.

– Адже ми не можемо забрати місця, відведені, наприклад, під лікування інфарктів, інсультів, онкохворих, породіль тощо, – додав Степанов.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Коронавірус в Україні 5 жовтня

Станом на 5 жовтня на коронавірус в Україні захворіли 230 236 людей, зокрема – 3 774 за добу.

За день померли ще 33 українці, а загалом 4 430 хворих.

Одужали на сьогодні 1 145 пацієнти, а за час епідемії – 101 252.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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