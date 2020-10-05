День ангела Миколи: привітання у СМС та листівках

День ангела Миколи святкують 5 жовтня, але це свято відзначають неодноразово: 6 січня, 16-17 лютого, 11 березня, 13 березня, 22 березня, 7 травня, 22 травня, 29 травня, 9 серпня, 5-6 жовтня, 8 жовтня, 10 листопада, 13 листопада, 25 листопада, 12 грудня, 19 грудня, 29 грудня.
Значення імені – народний переможець.
Характер Миколи
З позитивних рис можна виділити – працьовитість, кмітливість та позитивність. А от з негативних – невміння контролювати свої емоції.
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Про цього хлопця можна сказати, що він цілеспрямований та впевнений – досягне свого у будь-якій роботі, якщо справді цього захоче. Також Микола любить подорожувати та зустрічатись із друзями.
Інші форми імені Микола
Коля, Миколка, Колюня, Ніколя, Нік, Нікуся.
Привітання із Днем ангела Миколи у СМС та листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Листівки з Днем ангела Миколи:
СМС-привітання з Днем ангела Миколи:
***
Ти, Микола, – суперклас
І в усьому справжній ас,
Ми тебе щиро вітаєм,
Щастя й радості бажаєм.
***
Нехай у День твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Миколо,
Прийми привітання!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем ангела вітаєм
Нині щиро, Колю!
***
Вітаю із Днем ангела Коляна,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
В День ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
День ангелів у році є дуже багато,
Та ось День Миколи сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
***
Хай Миколі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій – хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Календар свят на жовтень 2020
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