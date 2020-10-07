День ангела Владислава – привітання в СМС і листівках

7 жовтня іменини відзначає Владислав – ім’я слов’янського походження, що означає – володіти славою, бути славним, володарем. Привітання з Днем ​​ангела Владислава у СМС та листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Форми імені

Влад, Владік, Слава, Вадя, Vladislav – англійською.

Також це ім’я має й жіночу форму – Владислава.

Характер: хлопець відрізняється своєю наполегливістю та терплячістю, тому, завдяки цим якостям, він часто досягає визнання та успіху в професійній діяльності. Владислав природжений лідер, йому легко вдається спілкування та порозуміння із людьми. Саме таке вміння робить його хорошим керівником та вірним другом.

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Чоловік, що має це ім’я, є дуже гордим та не дозволяє себе принижувати чи йти на компроміс з совістю, щоб досягти чогось більшого. Він ладен вирішувати справи чесно, що у реальному житті може стати перешкодою для отримання бажаного результату.

Друзів у Владислава багато, адже люди бачать його чесність та доброту, але він повинен бути обережним, адже не всі люди бажають йому добра. Тому, обирати близьких людей – потрібно пильно, щоб не наткнутись на зрадників.

СМС-привітання з Днем ​​ангела Владислава:

***

З Днем ангела, Владиславе!

Бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи, Влада, сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

***

Владиславе – ти в нас боєць

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята.

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

***

Щоб ваше здоров’я, Владиславе, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

***

День Ангелів в році є дуже багато,

Та ось, День Владислава сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Хай Ангел завжди вберігає,

Біда тебе нехай не знає,

Хай горе від тебе щосили біжить,

Щоб міг ти спокійно сто років прожить.

***

Листівки з Днем ​​ангела Владислава:

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