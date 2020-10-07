День ангела Владислава – привітання в СМС і листівках

7 жовтня іменини відзначає Владислав – ім’я слов’янського походження, що означає – володіти славою, бути славним, володарем. Привітання з Днем ангела Владислава у СМС та листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
Форми імені
Влад, Владік, Слава, Вадя, Vladislav – англійською.
Також це ім’я має й жіночу форму – Владислава.
Характер: хлопець відрізняється своєю наполегливістю та терплячістю, тому, завдяки цим якостям, він часто досягає визнання та успіху в професійній діяльності. Владислав природжений лідер, йому легко вдається спілкування та порозуміння із людьми. Саме таке вміння робить його хорошим керівником та вірним другом.
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Чоловік, що має це ім’я, є дуже гордим та не дозволяє себе принижувати чи йти на компроміс з совістю, щоб досягти чогось більшого. Він ладен вирішувати справи чесно, що у реальному житті може стати перешкодою для отримання бажаного результату.
Друзів у Владислава багато, адже люди бачать його чесність та доброту, але він повинен бути обережним, адже не всі люди бажають йому добра. Тому, обирати близьких людей – потрібно пильно, щоб не наткнутись на зрадників.
СМС-привітання з Днем ангела Владислава:
***
З Днем ангела, Владиславе!
Бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Вітаючи, Влада, сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
***
Владиславе – ти в нас боєць
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята.
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
***
Щоб ваше здоров’я, Владиславе, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
***
День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось, День Владислава сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Хай Ангел завжди вберігає,
Біда тебе нехай не знає,
Хай горе від тебе щосили біжить,
Щоб міг ти спокійно сто років прожить.
***
Листівки з Днем ангела Владислава:
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