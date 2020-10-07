PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Для дітей з Криму та Донбасу продовжили вступну кампанію

Міністерство освіти та науки продовжило вступну кампанію для випускників з тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це заявив міністр освіти та науки Андрій Вітренко на ефірі одного з українських телеканалів.

Міністр зазначив, що вступ абітурієнтів буде відбуватися до 20 серпня 2020 року та до 23 жовтня.

Читайте: Освіта без політики: в Києві студенти КНУ зібралися на акцію протесту

– Ми, враховуючи всі обставини, які складаються на пунктах пропуску, пандемію, подовжуємо терміни вступу дітей з ТОТ до закладів вищої освіти України, – сказав  Вітренко.

У 2020 році у всіх університетах країни були відкриті центри  Крим-Україна та Донбас-Україна. Через ці центри діти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських ВНЗ. На дітей за Квотою №2 держава виділила 12 тис. місць держзамовлення.

Абітурієнти з Криму та Донбасу можуть вступати до вишу без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Вони будуть забезпечені соціальною стипендією, підручниками та доступом до інтернету.

Студенти вимагають знизити ціну навчання на час карантину

У зв’язку з пандемією коронавірусу більшість навчальних закладів перейшли на дистанційцне навчання. На ціни за контрактну форму навчання карантин ніяк не вплинув. Студенти не задоволені, адже у деяких вузах ціни за контракт зросли. Керівництво ВНЗ пояснило, що вартість навчання затверджена урядом.

Минулого місяця міносвіти запропонувало проект про дистанціне навчання, який планують узгодити з урядом найближчим часом.

Джерело: Дом

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка