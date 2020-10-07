Міністерство освіти та науки продовжило вступну кампанію для випускників з тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це заявив міністр освіти та науки Андрій Вітренко на ефірі одного з українських телеканалів.

Міністр зазначив, що вступ абітурієнтів буде відбуватися до 20 серпня 2020 року та до 23 жовтня.

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– Ми, враховуючи всі обставини, які складаються на пунктах пропуску, пандемію, подовжуємо терміни вступу дітей з ТОТ до закладів вищої освіти України, – сказав Вітренко.

У 2020 році у всіх університетах країни були відкриті центри Крим-Україна та Донбас-Україна. Через ці центри діти з тимчасово окупованих територій можуть вступити до українських ВНЗ. На дітей за Квотою №2 держава виділила 12 тис. місць держзамовлення.

Абітурієнти з Криму та Донбасу можуть вступати до вишу без складання зовнішнього незалежного оцінювання. Вони будуть забезпечені соціальною стипендією, підручниками та доступом до інтернету.

Студенти вимагають знизити ціну навчання на час карантину

У зв’язку з пандемією коронавірусу більшість навчальних закладів перейшли на дистанційцне навчання. На ціни за контрактну форму навчання карантин ніяк не вплинув. Студенти не задоволені, адже у деяких вузах ціни за контракт зросли. Керівництво ВНЗ пояснило, що вартість навчання затверджена урядом.

Минулого місяця міносвіти запропонувало проект про дистанціне навчання, який планують узгодити з урядом найближчим часом.

Джерело: Дом