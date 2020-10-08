День юриста – привітання листівках

День юриста в Україні святкують 8 жовтня. У 2020 році воно припадає на четвер, але не є вихідним днем. Привітання з днем юриста в листівках дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Професія юриста

Професія відома ще з Стародавнього Риму, адже саме там були перші юристи. Ними вважалися понтифіки – жерці, що займались релігійними обрядами, складаннями календарів на загальнодержавному рівні, також слідкували за дотриманням законів й проводили суди.

Історія свята в Україні

День юриста було засновано другим президентом України Леонідом Кучмою у 1997 році, за ініціативами Міністерства юстиції, Спілки юристів та Спілки адвокатів України. День було обрано невипадково, адже 8 жовтня – вважають днем, коли князь Ярослав Мудрий у 1016 році видав першу збірку законів Руська Правда.

Як святкують День юриста

У цей день прийнято вітати всіх тих, хто займається юридичною діяльністю. До цієї категорії, окрім самих юристів, входять: судді, прокурори, слідчі, адвокати, правознавці, нотаріуси, судові експерти, юрисконсультанти тощо.

Працівники юридичної сфери святкують й інші професійні свята:

4 липня – День судового експерта;

2 вересня – День нотаріуса;

1 грудня – День працівників прокуратури;

15 грудня – День судових працівників;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

19 грудня – День адвоката.

День юриста: листівки привітання:

Календар свят на жовтень 2020

Окрім дня юриста – 8 жовтня, в цього місяця святкують багато різних професійних та релігійних свят. Одним із найважливіших вважається День захисника – 14 жовтня. Свято з’явилось у 2014 році й відзначається на державному рівні, отже – офіційний вихідний. Календар свят на жовтень 2020 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.