День захисника України: привітання у картинках та листівках

День захисника України відзначають на державному рівні 14 жовтня. Свято створене нещодавно – у 2014 році, за ініціативи п’ятого президента України Петра Порошенка.

Причиною його заснування стала війна з Російською Федерацією, яка запустила процес декомунізації в українському суспільстві. Відтоді було офіційно перенесено святкування з 23 лютого – День захисника Вітчизни або День Радянської армії і Військово-морського флоту, на 14 жовтня.

Чому 14 жовтня?

Ця дата обрана невипадково, адже у цей день святкується Покрова Пресвятої Богородиці, яка у історії пов’язана із ідеєю захисту України від ворогів. Покрова була одним з найголовніших свят запорозьких козаків. У цей день козаки вибирали нового гетьмана або кошового отамана.

Ще одним визначним днем в українській історії стало створення 14 жовтня 1942 року – Української Повстанської Армії.

Найкращі привітання з Днем захисника України у картинках та листівках, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Листівки з Днем захисника України:

Картинки з Днем захисника України:

Календар свят на жовтень 2020

У жовтні українці працюватимуть 21 день, а відпочиватимуть – 10 днів. Про календар свят на жовтень, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.