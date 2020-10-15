954 хворих на 100 тис. населення – така статистика захворюваності на коронавірус у Сумах.

Це означає, що місто наближається до рекордного показника – 1 тис. хворих на 100 тис. населення, заявив на брифінгу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за результатами засідання Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що у червону зону потрапили дев’ять обласних центрів – Чернівці, Хмельницький, Чернігів, Харків, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Івано-Франківськ та Тернопіль.

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Але Івано-Франківськ та Тернопіль, за його словами, нині близькі до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки.

Суми у червоній зоні

Суми з початку тижня знаходяться в червоній карантинній зоні.

А сьогодні Укрзалізниця призупинила продаж квитків до станції Суми.

Пасажири не зможуть заходити в поїзди. Повернути гроші за квитки можна не пізніше, ніж за годину до відправлення.