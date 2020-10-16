День ангела Дениса: привітання у віршах, прозі та листівках

День ангела Дениса святкують кілька разів на рік: 17 січня, 6 лютого, 23 та 28 березня, 4, 19 і 31 травня, 16 червня, 8 липня, 17 і 31 серпня, 10 вересня, 16 і 18 жовтня, 4 листопада, 12 і 30 грудня.

Привітання у віршах, прозі та листівках з Днем ангела Дениса дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Значення імені – присвячений богу Діонісу, давньогрецькому богу природи й вина.

А от на Буковині та у Карпатах можна зустріти жіночі аналоги цього імені – Діонізія, Денизія.

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Характер: хлопець дуже товариський, тому має багато друзів. Також Денис дуже любить тварин, завжди намагається пригостити чотириногих улюбленців. Вчиться добре, хоча часто отримує зауваження від вчителя через свою непосидючість.

Денис – везучий, йому часто посміхається фортуна, особливо тоді, коли він цього не очікує.

Народні прикмети на День Дениса 16 жовтня: у цей день осінь закінчується – зима починається.

Якщо вітер північний — на холод, південний — на тепло, західний — на сльоту, східний — на ясну холодну погоду.

СМС-привітання з Днем ангела Дениса:

***

Денисе, з Днем ангела щиро вітаю,

Всіх благ земних тобі побажаю,

За душу людяну і простоту,

За велике серце та доброту.

***

Денисе, в іменини ці

Хочу здоров’я побажати,

І в кожну мить на цьому світі

Любов і щастя відшукати.

***

Нехай ніжність Денису ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, мрії прекрасні,

Щире кохання, радість і щастя!

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

***

Нині в гарної людини —

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки.

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров’я не підводить

Й грошенята хай підходять!

Вітаю з Днем ангела, Денисе!

***

Денис – ти у нас боєць

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе

І в житті буде усе!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Денисе,

Прийми привітання!

Привітання з Днем ангела Дениса у прозі:

***

Дорогий Денис. Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела Дениса! Від щирого серця хочу побажати тобі яскравого життя, непереможних сил і міцної віри. Твори добро і допомагай нужденним, не відступай від своїх цілей і прагнень, осягай любов рідних і опромінюй цей світ добротою своєї душі.

***

Дорогий Денис! Нехай твій ангел почує всі твої молитви і допоможе впоратися з усіма негараздами на життєвому шляху! Будь стійким у своїй вірі, допомагай нужденним, прощай людям їхні помилки і будь милосердним до близьких. Зі святом тебе!

***

Денис! Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав та опікав. Хай щастя і любов, повага і турбота завжди супроводжують тебе у житті! Бажаю щирості, багато радості і сюрпризів!

***

В День ангела Дениса хочеться побажати миру і благополуччя. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.

***

Денисе! В День твого ангела, хочеться побажати тобі, щоб твоє світле, радісне життя було наповнене любов’ю до ближніх, щастям, добробутом. Нехай близькі завжди радують, друзі будуть поруч і все в житті складається вдало.

***

Дорогий Денис. Вітаю з Днем ангела! У це свято бажаю тобі завжди знаходити сили, щоб простягнути руку допомоги нужденним, і частіше зустрічати на життєвому шляху таких же добрих і чуйних людей, як ти. Нехай в твоїй душі панує гармонія та любов!

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В цей святковий день вітаю Дениса з Днем ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і забирає неприємності.

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День ангела Дениса – привітання у листівках: