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Факти / Lifestyle

Макіяж на Хеловін для дівчат

Хеловін –  це свято, яке зачаровує весь світ своєю жахливою красою.

Відьми, черепи, різні містичні істоти — бродять містами та селами й вимагають гостинці. Варто пригостити цю нечисть, інакше – смерть.

Ідеї страшного і красивого макіяжу на Хеловін 2020 для дівчат дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Історія свята  

Хеловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, вважається, що саме тоді злі духи проникають на землю.

Стародавні кельти – плем’я індіанського походження, вірили, що щоб захиститись він нечесті потрібно одягатись у страшні костюми, буцімто так вони відлякують злі сили. Також на вулицях залишали солодощі аби духи ними насолодились та не зайшли до хати. У IX столітті, після прийняття християнства, 1 листопада почали святкувати День всіх святих, який у англійській мові називають All Hallow’s Eve,  а скорочено – Halloween.

Читайте: Ідеї ​​костюмів на Хеловін 2020

Страшний макіяж на Хеловін для дівчат

Для великого антуражу використовуйте не тільки звичайну косметику, але й косметичний грим. Для вашого натхнення Факти ICTV підібрали кілька образів страшного макіяжу.

  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін
Макіяж на Хеловін для дівчат / 4 фотографии

Гарний макіяж на Хеловін для дівчат

У цей день можна обрати й красивий образ, але не стандартний. Тому, ми відмовляємось від котиків та мишок, а обираємо наступні образи: амазонки, пікової дами та інші.

  • хеловін макіяж
  • хеловін
  • хеловін
  • хеловін макіяж
  • хеловін
  • хеловін
Макіяж на Хеловін для дівчат / 3 фотографии

Манікюр на Хеловін 2020: незвичайні ідеї

Окрім макіяжу, необхідний відповідний манікюр, що доповнить образ та створить святковий настрій для вечірки. Найкращі ідеї манікюру на Хеловін 2020 року – у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime, Unsplash

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