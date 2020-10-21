Під час карантину в Україні зареєстрували в понад шість разів більше шлюбів, аніж розлучень.

Станом на 10 жовтня, 100 тис. громадян офіційно створили сім’ю. Три місяці тому одружень було на 35 тис. менше.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

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– Починаючи з 12 березня до 10 жовтня зареєстрували свій шлюб 107 069 пар молодят. За аналогічний період кількість розірваних шлюбів склала 16 475, – йдеться в повідомленні. Olga Onishchuk: За період дії карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались ????, аніж розлучались ????.

Так,…

Три місяці тому міністерство також звітувало про кількість одружень та розлучень. У липні в шлюб вступило 65 624 молодят, а розірвали відносини – 12 988. Мін’юст з початку карантину зробило можливим подачу заяви в РАЦС онлайн. Аби не контактувати з людьми в період загострення ситуації з коронавірусом, можна подати всі документи вдома на вебпорталі державної реєстрації актів цивільного стану. Україна може повернути жорсткий карантин