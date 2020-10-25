Міжнародний день тещі: привітання у віршах, СМС та листівках

Міжнародний день тещі святкують щороку у четверту неділю жовтня. Цього року свято припадає на 25 число.
Привітання у віршах, СМС та листівках з Міжнародним днем тещі дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Історія свята
Батьківщиною свята є Америка. В американському штаті Техас в одній з місцевих газет репортер написав статтю, яка була присвячена Дню матері та батька. Це був звичайний матеріал, який нічим би не відрізнявся від інших, але журналіст вирішив провести аналогію з іншим родичем – тещею. Він зазначив, що ця жінка відіграє величезну роль у житті дітей, але власного свята не має.
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Цього не очікував ніхто, але стаття набула такого розголосу, що вже 5 березня 1934 року вперше відсвяткували День тещі. Кілька років по тому традицію святкування підхопили й інші країни. Згодом свято було перенесене на четверну неділю жовтня. Щодо України, то воно з’явилось у 90-х роках, але розголосу так і не набуло.
Традиції
Спочатку це свято мало жартівливий характер, але зараз воно асоціюється із родинним теплом. У цей день всі члени сім’ї збираються за столом. Обов’язковим атрибутом свята повинні бути жартівливі віршики та смачна їжа, приготована тещею.
Міжнародний день тещі – привітання у віршах:
***
Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща у мене і добра, і мила!
Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,
З любов’ю й повагою кличу Вас “мамо”!
Хай тільки добро Вам дарує весь світ!
Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!
***
У це свято дещо
Хочу Вам сказати, тещо:
Ви у мене просто супер!
Ви у мене просто клас!
Все хороше, що лиш знаю,
Зичу нині я для Вас!
***
Всіх благ земних тобі бажаєм,
Хай не приходить в хату зло,
Найкращі квіти ми тобі даруєм
За щирість і тепло.
Бажаєм сонця на кожній стежині,
Друзів щирих і добрих в житті,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде в твоїм майбутті.
***
Теща люба, теща мила,
Обійму тебе щосили,
Бо я твій єдиний зять,
І я хочу всім сказать:
Теплим хлібом, свіжим салом
Ти нас щедро пригощала,
Пампушками з часником,
Українським борщиком,
А гарячі пампушки
Ми з’їдали залюбки.
Ти пекла нам і варила,
І ніколи не сварила!
***
Хай душа повік не плаче,
Тиск туди-сюди не скаче,
Щоб смачненькі страви в мисці,
Речі в домі всі на місці,
Щоб здоров’я прибувало,
Сонце щедро зігрівало,
Щоби щастя, тещо мила,
Вас дощем рясним омило!
***
СМС-привітання з Міжнародним днем тещі:
***
Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,
Щоб процвітав добробут у оселі,
Щоб Вам давав Господь добра без ліку,
І довгого Вам, тещо моя, віку.
***
У Вас з’явився гарний зять,
Та зять, як кажуть, любить взять,
То ж Ви комори відкривайте,
І що зять захоче – все давайте,
Придбайте зятю Мерседеса
То житимете, як принцеса!
***
Всіх благ земних я Вам бажаю,
Хай не приходить в хату зло,
Найкращі квіти Вам дарую
За щирість і тепло.
***
Хай усмішка в очах Ваших іскриться,
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна в квіту присниться
І щастя переллється через край.
***
Летять роки, мов чайки над водою,
Разом із ними — доля непроста,
А Ви завжди лишайтесь молодою,
Живіть у щасті й радості — до ста!
***