Міжнародний день тещі: привітання у віршах, СМС та листівках

Міжнародний день тещі святкують щороку у четверту неділю жовтня. Цього року свято припадає на 25 число.

Привітання у віршах, СМС та листівках з Міжнародним днем тещі дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Історія свята

Батьківщиною свята є Америка. В американському штаті Техас в одній з місцевих газет репортер написав статтю, яка була присвячена Дню матері та батька. Це був звичайний матеріал, який нічим би не відрізнявся від інших, але журналіст вирішив провести аналогію з іншим родичем – тещею. Він зазначив, що ця жінка відіграє величезну роль у житті дітей, але власного свята не має.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Цього не очікував ніхто, але стаття набула такого розголосу, що вже 5 березня 1934 року вперше відсвяткували День тещі. Кілька років по тому традицію святкування підхопили й інші країни. Згодом свято було перенесене на четверну неділю жовтня. Щодо України, то воно з’явилось у 90-х роках, але розголосу так і не набуло.

Традиції

Спочатку це свято мало жартівливий характер, але зараз воно асоціюється із родинним теплом. У цей день всі члени сім’ї збираються за столом. Обов’язковим атрибутом свята повинні бути жартівливі віршики та смачна їжа, приготована тещею.

Міжнародний день тещі – привітання у віршах:

***

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра, і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас “мамо”!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

***

У це свято дещо

Хочу Вам сказати, тещо:

Ви у мене просто супер!

Ви у мене просто клас!

Все хороше, що лиш знаю,

Зичу нині я для Вас!

***

Всіх благ земних тобі бажаєм,

Хай не приходить в хату зло,

Найкращі квіти ми тобі даруєм

За щирість і тепло.

Бажаєм сонця на кожній стежині,

Друзів щирих і добрих в житті,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде в твоїм майбутті.

***

Теща люба, теща мила,

Обійму тебе щосили,

Бо я твій єдиний зять,

І я хочу всім сказать:

Теплим хлібом, свіжим салом

Ти нас щедро пригощала,

Пампушками з часником,

Українським борщиком,

А гарячі пампушки

Ми з’їдали залюбки.

Ти пекла нам і варила,

І ніколи не сварила!

***

Хай душа повік не плаче,

Тиск туди-сюди не скаче,

Щоб смачненькі страви в мисці,

Речі в домі всі на місці,

Щоб здоров’я прибувало,

Сонце щедро зігрівало,

Щоби щастя, тещо мила,

Вас дощем рясним омило!

***

СМС-привітання з Міжнародним днем тещі:

***

Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,

Щоб процвітав добробут у оселі,

Щоб Вам давав Господь добра без ліку,

І довгого Вам, тещо моя, віку.

***

У Вас з’явився гарний зять,

Та зять, як кажуть, любить взять,

То ж Ви комори відкривайте,

І що зять захоче – все давайте,

Придбайте зятю Мерседеса

То житимете, як принцеса!

***

Всіх благ земних я Вам бажаю,

Хай не приходить в хату зло,

Найкращі квіти Вам дарую

За щирість і тепло.

***

Хай усмішка в очах Ваших іскриться,

Пісень веселих грає водограй,

Нехай весна в квіту присниться

І щастя переллється через край.

***

Летять роки, мов чайки над водою,

Разом із ними — доля непроста,

А Ви завжди лишайтесь молодою,

Живіть у щасті й радості — до ста!

***

Листівки з Міжнародним днем тещі: