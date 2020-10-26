Метінвест обладнає кисневі точки в медичних закладах Маріуполя

Маріупольські підприємства групи Метінвест обладнають прямим поданням кисню 220 ліжок в чотирьох медичних установах міста для більш ефективного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

На будівництво нових кисневих станцій компанія направила 17 млн ​​грн.

– Кількість хворих на Covid-19, які потребують лікування в стаціонарі, на жаль, зростає. І металурги вкотре не залишилися осторонь і допомагають Маріуполю боротися з пандемією. У максимально стислі терміни ми обладнаємо додаткові кисневі точки в лікарнях міста, без яких неможливе швидке і ефективне лікування, – зазначив генеральний директор меткомбінату Азовсталь Енвер Цкітішвілі.

Роботи з підключення обладнання для додаткового подання кисню вже ведуться. До кінця жовтня в міській лікарні №4 імені Мацука до наявного 41 обладнаного ліжка додадуться ще 90 точок подання кисню в трьох відділеннях.

У міській лікарні №9 обладнають 90 нових кисневих точок, і всього їх тут стане 112. У Маріупольській міській лікарні №1 підключать до кисню 40 ліжок для лікування легеневих захворювань.

Після закінчення монтажних робіт в маріупольських медустановах буде 323 ліжка з підключеними кисневими точками, а меткомбінат імені Ілліча буде подавати лікарням кисень в необхідному обсязі до закінчення пандемії.

– Ми робимо все можливе, щоб допомогти лікарям рятувати життя людей. Не тільки обладнаємо нові кисневі точки, але і забезпечимо лікарні життєво необхідним киснем. Я вірю, що спільними зусиллями бізнесу і міста вдасться стримати поширення Covid-19 і забезпечити якісне лікування хворих, – підкреслив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.

Відзначимо, в березні група Метінвест інвестувала 7 млн ​​грн в облаштування точок забезпечення киснем і проведення нових киснепроводів у трьох медустановах Маріуполя – в міських лікарнях №4 і №9, а також в інфекційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги.

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