У зв’язку з активним поширення коронавірусу, вчені намагаються дослідити як вірус впливає на організм людини. Вони з’ясували, які симптоми викликає хвороба, аби вчасно її діагностувати.

Дослідникам з Університета Відня вдалося поділити симптоми на різні групи. Їх наукова стаття була опублікована у фаховому журналі Allergy.

Вони розділили симптоми коронавірусу на сім груп:

біль у суглобах та м’язах;

запалення очей та слизових оболонок;

симптоми, пов’язані з нежитем (нежить, чхання, сухість у горлі, закладений ніс);

симптоми грипу (висока температура тіла, слабкість та кашель);

проблеми з легенями (запалення легень та задишка);

втрата смаку та запаху та інші симптоми;

проблеми шлунково-кишкового тракту (діарея, нудота, головний біль).

Читайте: Мутація коронавірусу у гризунів може викликати нову пандемію

Науковці виявили, що смак і запах втрачають люди з молодою імунною системою. А молодість імунної системи залежить від кількості імунних клітин, а не від віку людини.

Дослідження проводилося під керівництвом імунолога Вінфріда Пікля та алерголога Рудольфа Валенти. Вони проаналізували імунні системи близько 109 людей, які перехворіли на коронавірус та залучили 98 здорових учасників.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстрували 49 млн випадків коронавірусу. За весь період пандемії померли 1,2 млн людей. Україна посідає 20 місце за захворюваністю на коронавірус між Польщею та Індонезією.

Фото: Dreamstime