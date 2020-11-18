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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Шість медиків, які перехворіли на Covid-19, отримуватимуть довічні виплати

Інфікування медпрацівників Covid-19, яке настало внаслідок виконання службових обов’язків, є гострим професійним захворюванням і передбачає страхові виплати та соціальні гарантії від держави і Фонду соціального страхування України.

Зокрема, у разі встановленні стійкої втрати працездатності, інвалідності, спричиненої захворюванням на Covid-19, призначаються щомісячні виплати – до повного відновлення здоров’я або протягом усього життя.

На сьогодні ФССУ призначив щомісячні страхові виплати чотирьом медпрацівникам, які мають встановлену групу інвалідності. Загальна сума виплат – 46 тис. 245 грн щомісяця.

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Крім того, виплати, пов’язані з захворюванням на коронавірус, отримуватимуть два медики зі встановленою стійкою втратою працездатності. Загальна сума страхових виплат щомісяця – 2 323 грн.

Розмір виплати для кожного медика визначено індивідуально в залежності від ступеня непрацездатності та середнього доходу.

Збільшення зарплат медиків

Медичні працівники в Україні отримають підвищення заробітної плати. Президент Володимир Зеленський заявив, що з наступного року лікарі отримуватимуть мінімум 20-25 тис. грн.

Виплати для медичних сестер зростуть до 15 тис. грн.

Джерело: ФССУ

Фото: Dreamstime

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