Засновник Telegram і ВКонтакте, бізнесмен Павло Дуров розкритикував iPhone 12 Pro, який компанія Apple презентувала цієї осені. Він назвав новий смартфон неймовірно громіздким та збільшеною копією iPhone 5 2012 року.

Про це Дуров написав у соціальних мережах. Бізнесмен зробив такі висновки, бо вже встиг скористатися смартфоном.

– Тільки що спробував iPhone 12 Pro – який же це неймовірно громіздкий шматок заліза. Ця виїмка і широкі рамки, які раніше були у цих смартфонах, робить низьким співвідношення площі екрану до корпусу і створює відчуття застарілого пристрою, – написав Дуров.

Засновник Telegram додав, що камери у телефоні виглядають жахливо, через те, що вони наче випирають із задньої панелі та знаходяться на різних рівнях висоти.

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Користуються ідеями Джобса: Дуров назвав iPhone 12 Pro шматком заліза / 3 фотографии

Також він зазначив, що за його спостереженнями, після смерті директора Apple Стіва Джобса компанія живе, користуючись його репутаціїєю та технологіями.

Презентація iPhone 12 і iPhone 12 Pro

13 жовтня компанія Apple презентувала нові моделі смартфонів – iPhone 12 і iPhone 12 Pro. В Україні новинки стали доступні в жовтні-листопаді.

Лінійка iPhone 2020 року включає в себе маленький iPhone 12 mini, базовий iPhone 12, а також версії Pro і Pro Max.

Нині мінімальна ціна на iPhone 12 Pro стартує від 39 999 грн.

Джерело: Павло Дуров