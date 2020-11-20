Варіант новорічного локдауну розглядається в усіх країнах, але говорити про це поки зарано.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Давайте зрозуміємо, чого ми зараз доб’ємося карантином вихідного дня. Це ж ситуація, яка змінюється від тижня до тижня, – зазначив він.

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Як уникнути повного локдауну

У ВООЗ вважають, що країни Європи можуть уникнути запровадження повного локдауну, якщо люди дотримуватимуться маскового режиму.

На думку глави європейського підрозділу ВООЗ Ханса Клюге, закриття шкіл також не є ефективним заходом у боротьбі з коронавірусом, оскільки діти і підлітки не сприяють поширенню Covid-19.

– Якщо використання масок сягне 95%, необхідності в карантинах не буде, – вважає він.