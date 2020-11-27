Головну ялинку країни щороку встановлюють на Софіївській площі у Києві. Однак цього року у зв’язку з пандемією коронавірусу українців чекає зовсім інше святкування – без концертів, розважальних програм і масових гулянь.

Засновник проекту Folk Ukraine, що займається організацією свята, Ігор Добруцький розповів, які обмеження діятимуть біля ялинки та що впровадять нового.

Організатори відмовилися не лише від концертів – фудкортів на Софіївській площі також не буде. Проте відвідувачів чекають оригінальні локації та інтерактивні розваги.

– Біля ялинки стоятиме святковий пень. Він буде інтерактивним – там можна буде зробити фотографію, а потім знайти своє обличчя на головній ялинці в інтернеті. Оскільки Святий Миколай на карантині, з ним можна буде поспілкуватися у 3D.

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Зон з обігрівачами на площі не встановлюватимуть, аби уникнути великих скупчень. Максимальна кількість людей, яка може знаходитися на площі біля ялинки, – 2,5 тис.

– Ми будемо стежити за кількістю людей за допомогою камер. Буде чотири входи та виходи. Якщо відвідувачів багато – перекриваємо вхід, 200 осіб випускаємо та запускаємо інших.







3D-Миколай і максимум 2,5 тис. гостей: яким буде відкриття головної ялинки 2021 / 2 фотографии

Коли відкриття головної ялинки 2021

Ялинка цього року буде штучною, її висота – 31 м. Відкриття головної ялинки заплановано традиційно на 19 грудня.

Її запалять о 19.00, однак як саме це відбуватиметься, залежить від епідеміологічної ситуації.

Фото: Folk Ukraine