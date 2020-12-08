Фонд соціального страхування у листопаді 2020 оплатив 565,2 тис. листків непрацездатності. Це на 170 тис. більше у порівнянні з жовтнем (395,4 тис.).

– За оперативними підсумками листопада 2020 року, ФССУ прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку із травмою або хворобою, зокрема на Covid-19, на суму 1,8 млрд грн. Це на 0,6 млрд грн, або 50% більше, ніж у жовтні, – йдеться у повідомленні.

Загалом з осені ФССУ фіксує значне зростання кількості лікарняних, що пов’язано із сезонними респіраторними захворюваннями, ізоляцією контактних осіб та коронавірусною хворобою.

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У жовтні порівняно з вереснем видатки Фонду на компенсацію застрахованим особам втраченого за час лікування заробітку зросли на 38,7%, або на понад 0,3 млрд грн.

Місяць тому видали на 130 тис. (49%) лікарняних більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Джерело: ФССУ