Через контакт з хворими на коронавірус без засобів захисту медики мають право на отримання листка непрацездатності для проходження самоізоляції, а втрачений за цей час заробіток їм компенсує ФССУ.

За час пандемії Фонд оплатив майже 11 тис. лікарняних медичним працівникам на загальну суму 17,9 млн грн.

ФССУ компенсує медпрацівникам за час ізоляції від Covid-19 заробіток у розмірі 100% середнього доходу, незалежно від страхового стажу, починаючи з шостого дня. А перші п’ять днів оплачує роботодавець.

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Найбільше медиків пройшли оплачувану самоізоляцію у Житомирській області – 1 366, Чернігівській – 753, Одеській – 667, Сумській – 567 та Львівській – 560.

Нині затримок з виплатами немає. Фінансування виділяється з фонду боротьби з Covid-19.

На засіданні 9 грудня Кабмін розширив дію страхових виплат у разі захворювання або смерті медпрацівників у зв’язку з коронавірусом на студентів-медиків 5-6 курсів та інтернів.

Водночас у разі смерті на страхові виплати може розраховувати сім’я померлого.

Розмір виплат залежатиме від ступеню втрати професійної працездатності та від потреб медичної і соціальної допомоги.