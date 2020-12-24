Новорічні локації у Києві можуть закрити у разі порушення карантину

Новорічні локації у Києві можуть працювати до середини січня лише за умови дотримання карантинних правил. Про це повідомив Валентин Мондриївський – виконувач обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Він підкреслив, що 19 грудня у столиці почали працювати новорічні локації на відкритому повітрі, однак обмежень щодо кількості громадян немає.

– Ми наполягаємо на дотриманні дистанції хоча б в один метр та просимо гостей уникати скупчень.

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За дотриманням санепідемічних норм стежитиме Муніципальна варта, однак Мондриївський переконливо просить громадян не забувати про правила безпеки та соціальну дистанцію.

– Ми зробили все можливе, але велика відповідальність нині лежить і на гостях столиці.

Напередодні стало відомо, що внаслідок порушення карантинних правил у Києві можуть закрити новорічні ярмарки. Про це заявив Олег Рубан – голова Держпродспоживслужби столиці. За недотримання карантину власники таких торгових точок можуть отримати штрафи.