На Новий рік 2021 громадський транспорт у Києві працюватиме на дві години довше.

Йдеться про роботу усього наземного громадського транспорту та підземки, повідомляють у КМДА.

Водночас рух маршруток, трамваїв та тролейбусів, які проходять біля станцій метрополітену, узгодять з часом відправлення останніх потягів.

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Останні потяги вирушать з кожної станції у різний час, з центру Києва – близько 2.15. Київський фунікулер працюватиме цілодобово.

Робота кафе та ресторанів Києва на Новий рік

Постановою №1301 від 23 грудня 2020 року Кабмін дозволив ресторанам і кафе Києва у новорічну ніч працювати до 7.00.

Раніше закладам громадського харчування міста дозволялося працювати до 1.00.

Детальніше про святкування Нового року 2021 у Києві читайте на Фактах ICTV.