Маланкою або Щедрим вечором називають вечір напередодні Старого Нового року. Тобто свято припадає на 13 січня.

Факти ICTV розповідають вам про традиції на Маланку та її історію.

Історія свята

За стародавніми міфами, крім сина, у всеєдиної Лади (мати богів в слов’янській міфології. – Ред.), вірного побратима бога Місяця, була ще донька, яку всі називали Меланка, тому що вона була мила і чарівна.

Одного разу коли князь-Місяць був на полюванні, лютий змій викрав із срібного терема Меланку і сховав у підземне царство. Звільнив її славний богатир Безпальчик-Васильчик і одружився на ній. Тому на Маланку ще святкують Василя.

Традиції свята

Свято Маланки відзначають новорічним обрядом з традиційним переодяганням в тварин і фольклорних персонажів.

У деяких селах України в цей день готують традиційну святкову страву – кров’янку, яку ще називають Маланка.

Також випікають спеціальні хліба Маланку і Василя.

На свято дівчата, в масках або без них, всю ніч щедрують.

Читайте: Свято Василя: традиції та прикмети

Також ходять і групи хлопців. Це називається “водити Маланку”. Хлопці в масках висловлюють добрі побажання, веселять піснями, танцями, жартівливими сценками. Один з них, як правило, переодягнений в жіноче плаття.

У давнину святкове переодягання виконувало важливі релігійно-магічні функції, але з часом цей звичай перетворився на веселу розвагу, маскарад.

Переодягнені, закінчивши ритуальний обхід, вранці йшли на роздоріжжя палити Діда, або Дідуха, – снопи соломи, що стояли в кутку від Святого вечора до Нового року, потім стрибали через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою.

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Після Святвечора та Різдва православні віруючі святкуватимуть Старий Новий рік і Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.