Житлова субсидія – це допомога тим громадянам, які не можуть оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, має тіньові доходи та не сплачує податки.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час засідання Кабміну у середу, 19 травня.

Зокрема на урядовому засіданні міністри ухвалили рішення щодо змін в умовах призначення субсидій. Напередодні їх запропонувало Мінсоцполітики.

– Усі ці зміни – це про справедливість. Адже фінансування призначених субсидій відбувається за рахунок коштів державного бюджету, тобто добросовісних платників податків, – пояснила Лазебна.

Кабмін спростив процес отримання субсидії

В Україні в 2021 році спростили процедуру отримання субсидії та ввели певні зміни.

Зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви за деякими винятками та отримати допомогу, якщо у наявності квартира в місті та будинок у селі.

Детальніше про процес отримання субсидії у 2021 році – читайте на Фактах ICTV.