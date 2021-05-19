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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Мінсоцполітики: субсидія – це не підтримка громадян, які мають тіньові доходи

марина лазебна

Житлова субсидія – це допомога тим громадянам, які не можуть оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, має тіньові доходи та не сплачує податки.

Про це заявила міністр соціальної політики України Марина Лазебна під час засідання Кабміну у середу, 19 травня.

Зокрема на урядовому засіданні міністри ухвалили рішення щодо змін в умовах призначення субсидій. Напередодні їх запропонувало Мінсоцполітики.

– Усі ці зміни – це про справедливість. Адже фінансування призначених субсидій відбувається за рахунок коштів державного бюджету, тобто добросовісних платників податків, – пояснила Лазебна.

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Кабмін спростив процес отримання субсидії

В Україні в 2021 році спростили процедуру отримання субсидії та ввели певні зміни.

Зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви за деякими винятками та отримати допомогу, якщо у наявності квартира в місті та будинок у селі.

Детальніше про процес отримання субсидії у 2021 році – читайте на Фактах ICTV.

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