У соцмережах шахраї почали активно продавати абітурієнтам так звані відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання 2021 року. Зокрема, є дуже багато каналів-продавців у Telegram.

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомляють, що соціальні мережі рясніють здавалось би привабливими пропозиціями. Тож випускників закликають відхилятись від таких пропозицій.

За даними УЦОЯО, аферисти за відповідну плату пропонують як дітям, так і їхнім батькам купити зошити сертифікаційних робіт ЗНО 2021 року із відповідями до них.

Водночас вони запевняють в нібито надійності та правдивості джерела інформації. Для цього шахраї щоразу вигадують нові схеми.

– Наприклад, для переконливості надсилають лист із буцімто офіційної скриньки УЦОЯО. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО, – запевняють у відомстві.

Також наголосили, що деякі аферисти незаконно ставлять логотип УЦОЯО на свої зошити.

Тому абітурієнтам рекомендують зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО та користуватися лише достовірними джерелами.

ЗНО 2021

У цьому році для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалося майже 390 тис. осіб.

Найбільше абітурієнтів складатимуть українську мову та літературу.

Загалом найпопулярніші предмети серед випускників – це українська мова та література, історія України та математика.

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