20 травня 2021 року українці відзначають День вишиванки. Символічне та зовсім молоде свято покликане сприяти єдності й культурному відродженню українського народу.

Вишиванка для громадян нашої країни – це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Такий одяг яскраво відображає колоритну національну традицію.

Факти ICTV розкажуть вам про історію виникнення цього свята, а також про значення символіки вишиванки.

Історія виникнення Дня вишиванки

Ініціатива створення Дня вишиванки належить чернівецькій молоді. У 2006 році вшанувати вишиту сорочку запропонувала студентка Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Дівчину надихнула до такої ідеї вишиванка одногрупника Ігоря Житарюка. Він часто приходив на пари у вишитій сорочці.

Тож Леся запропонувала студентам одного дня усім разом прийти до університету в красивих вишиванках. Таким чином вона започаткувала трендову акцію Всесвітній день вишиванки.

Спочатку символічну акцію підтримало близько 10 студентів та кілька викладачів. Однак із кожним роком таких фанатів вишиванок ставало більше.

Згодом свято вийшло на всеукраїнський рівень. Так, у 2010 році вишиті сорочки заполонили Київ, Львів, Рівне, Запоріжжя та Сімферополь.

День вишиванки поступово почав виходити і на міжнародний рівень. Зокрема, до свята нині долучаються українські діаспори та просто прихильники українських народних сорочок зі всього світу.

Читайте Короткі привітання з Днем вишиванки

Все, що треба знати про День вишиванки

У багатьох українських містах із 2008 року проходять традиційні паради вишиванок. Так, тисячі людей проходять головними вулицями міст та демонструють красу народних сорочок.

Окрім того, у День вишиванки організовують яскраві флешмоби, фотосесії, майстер-класи народних мистецтв, зокрема вишивки та плетіння.

Вже у 2014 році українські вишиванки можна було зустріти у США, Канаді, Німеччині, Італії, Франції та Португалії.

На сьогоднішній час фрагменти української вишивки використовують відомі дизайнери світу. Серед них Жан-Поль Готьє, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana.

Окрім того, український дизайнер Віта Кін одного року випустила колекцію вишитих суконь із українськими етнічними мотивами. Зокрема, у її одягу з’являлися Демі Мур, Діта фон Тіз, Кетрін Зета-Джонс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demi Moore (@demimoore)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????Dita Von Teese (@ditavonteese)

Читайте Красиві привітання з Днем вишиванки у картинках

Про що говорить вишиванка: значення орнаментів

Геометричні, рослинні та зооморфні – це три основні види орнаментів української вишиванки.

Так, колись дружини вишивали на сорочках своїх чоловіків дубове листя чи жолуді. Адже це символом чоловічої сили та енергії життя.

На вишиванках часто можна зустрітити калину – один з українських національних символів. Вона є уособленням вогненної трійці, а саме – Сонця, Місяця та зірок.

Окрім того, на сорочках, рушниках чи скатертинах зображували символ щасливого сімейного життя – виноград або символи молодості, цілеспрямованості та розвитку – барвінок чи хміль.

Сорочка з візерунком червоного маку вважається оберегом роду та захистом від зла. Так, якщо в родині були загиблі воїни, то жінки зображували на своєму одязі маки, у пам’ять про них.

Окрім того, на вишитих сорочках зображали древо – символ довголіття, птахів та метеликів – образи ангелів-охоронців, чорнобривці – знак ма­теринської любові, ромби – символ родючості землі.

Також на українських вишиванках часто вишивали різних тварин: зозуль, сов, півня, метелика, зайця тощо.

Як виглядають вишиванки у різних регіонах України

Харківщина. Для вишиванок у цьому регіоні характерні зиґзаґоподібні орнаменти. Їх виконували грубою ниткою. І чоловіки, і жінки носили сорочки з комірами, прикрашеними візерунками.

Запоріжчина. Тут вишивали найвідомішу чоловічу так звану чумацьку сорочку. Вона була з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише комір. У Запорізькій області використовували всі основні геометричні фігури.

Полтавщина. Найчастіше вишивали геометричні та рослинні орнаменти білим по білому. Для посилення ефективності додавали нитки попелястих кольорів. Етнографи кажуть, що саме полтавська вишивка є найскладнішою з усіх українських.

Миколаївщина. Особливими у цьому регіоні були жіночі вишиванки. Вони мали чотирикутний виріз довкола шиї та вільні у зап’ясті рукави. Характерні рослинні та зооморфні мотиви.

Київщина. Тут вишивали дрібні геометричні та рослинні мотиви: зірки, квіти, виноградні грона. Київська вишивка була контрастною. Ажурні мережки використовували і на жіночих, і чоловічих сорочках.

Тернопільщина. У цьому регіоні переважали геометричні узори та насичені темні кольори. Типовою була вишивка вовняними нитками.

Львівщина. Вишивки виконували переважно хрестиком та стебнівкою, що нагадувало тонке мереживо. На жіночих сорочках вишивали манжети рукавів та самі рукави, а на грудях робили невеличкий виріз.

Закарпаття. Тут переважала дуже різнобарвна та густа вишивка. Найпоширеніші техніки – низинка, кучерявий стіб, пряма та коса гладь. Основні фігури – ромб і зиґзаґ. Притаманні рослинні та геометричні мотиви.

Загалом кожна область України може похвалитись особливою та красивою вишиванкою, виконаною різними техніками та з цікавими орнаментами.

В Україні вже 15-й рік поспіль традиційно відзначають День вишиванки у третій четвер травня.

Метою цього свята є популяризація вишитого етнічного одягу та вшанування українських традицій.