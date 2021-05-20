Посли G7 з підтримки реформ привітали українців з Днем вишиванки, який цьогоріч припадає на 20 травня.
На сторінці у Twitter вони опублікували спільний знімок у вишитих сорочках.
— Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки! – йдеться у повідомленні.
The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes ???????? a very happy #VyshyvankaDay!
Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає ???????? гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021
Також знімок у вишиванці опублікувала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
— На шляху до Одеси повністю готова до Дня вишиванки, – зазначила дипломат.
On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021
Історія свята та значення символіки вишиванки
Вишиванка для громадян нашої країни – це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Такий одяг яскраво відображає колоритну національну традицію.
Факти ICTV підготували історію виникнення цього свята, а також значення символіки вишиванки.
Фото: G7AmbReformUA