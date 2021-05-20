Посли G7 з підтримки реформ привітали українців з Днем вишиванки, який цьогоріч припадає на 20 травня.

На сторінці у Twitter вони опублікували спільний знімок у вишитих сорочках.

— Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки! – йдеться у повідомленні.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes ???????? a very happy #VyshyvankaDay! Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає ???????? гарного Дня вишиванки!#ДеньВишиванки pic.twitter.com/U31plrDXqO — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 20, 2021

Також знімок у вишиванці опублікувала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

— На шляху до Одеси повністю готова до Дня вишиванки, – зазначила дипломат.

On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021

Історія свята та значення символіки вишиванки

Вишиванка для громадян нашої країни – це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Такий одяг яскраво відображає колоритну національну традицію.

Факти ICTV підготували історію виникнення цього свята, а також значення символіки вишиванки.

Фото: G7AmbReformUA