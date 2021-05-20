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Факти / Україна / Суспільство
Марія Степанюк |

Посли Великої сімки у вишитих сорочках привітали українців з Днем вишиванки

Посли Великої сімки у вишиванках

Посли G7 з підтримки реформ привітали українців з Днем вишиванки, який цьогоріч припадає на 20 травня.

На сторінці у Twitter вони опублікували спільний знімок у вишитих сорочках.

— Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки! – йдеться у повідомленні.

Також знімок у вишиванці опублікувала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

— На шляху до Одеси повністю готова до Дня вишиванки, – зазначила дипломат.

Історія свята та значення символіки вишиванки

Вишиванка для громадян нашої країни – це унікальний код українського етносу з зашифрованими оберегами та знаками. Такий одяг яскраво відображає колоритну національну традицію.

Факти ICTV підготували історію виникнення цього свята, а також значення символіки вишиванки.

Фото: G7AmbReformUA

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