Посли G7 з підтримки реформ привітали українців з Днем вишиванки, який цьогоріч припадає на 20 травня.

На сторінці у Twitter вони опублікували спільний знімок у вишитих сорочках.

The G7 Ambassadors’ Reform Group wishes ???????? a very happy #VyshyvankaDay !

Також знімок у вишиванці опублікувала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

On my way to Odesa fully kitted out for #vshyvanka day! #ukraine pic.twitter.com/6vkSKxEBau

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 20, 2021