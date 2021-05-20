Україна внесла до чорного списку трьох акторів із РФ

Українське міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки внесло ще трьох російських акторів до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці українській державі. Зокрема, до переліку потрапили Ігор Копилов, Ігор Петренко та Марія Миронова.

Відповідний лист від СБУ Мінкульт отримало 11 травня.

У документі зазначається, що відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 року Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку.

Так, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством відомство не може саме включати чи не включати до списків певних осіб.

За даними міністерства, воно лише оприлюднює перелік і оновлення на своєму офіційному сайті.

Які актори потрапили до чорного списку:

Ігор Копилов. За даними сайту Миротворць, актор брав участь у зйомках фільму Окрилені, які проходили в окупованому Криму у 2017 році.

Ігор Петренко. Брав участь у кінофестивалі окупантів, який проходив у Криму.

Марія Миронова. Донька відомого радянського актора Андрія Миронова. Нині її ще не занесено у базу Миротворця.

Російський актор у чорному списку України

Раніше прикордонники заборонили в’їзд в Україну на три роки російському акторові.

З опублікованої фотографії паспорта громадянина Росії відомо, що він народився в Вологодської області. Він також незаконно відвідував окупований Крим у 2017 році.