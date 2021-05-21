Верховна Рада 21 травня голосами 272 нардепів ухвалила у першому читанні зміни до закону Про охорону дитинства (законопроект №3124), який значно спростить отримання субсидій сім’ями з дітьми.

Документом пропонується не включати до доходу родини, який дає право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та безоплатне одержання ліків багатодітними сім’ями, нараховані соціальні допомоги на дитину.

Йдеться про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, на дітей одиноким матерям (батькам), на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування тощо.

Прийнято за основу #ЗП3124 «Про внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” щодо забезпечення дієвого механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми» pic.twitter.com/o3Kj2k6RZA — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) May 21, 2021

Спрощення процесу отримання субсидії

З травня 2021 року уряд спростив процедуру отримання субсидій в Україні.

Згідно з новими правилами, субсидія перепризначатиметься без подання відповідної заяви, за деякими винятками.

Водночас продовжується верифікація субсидій. Зокрема, якщо у власності є три та більше квартир у Києві, то субсидія не призначатиметься.

Якщо квартира в місті та будинок у селі – можна отримати допомогу.