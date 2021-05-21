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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Соцдопомога на дитину не впливатиме на призначення субсидії – перше читання закону

субсидии

Верховна Рада 21 травня голосами 272 нардепів ухвалила у першому читанні зміни до закону Про охорону дитинства (законопроект №3124), який значно спростить отримання субсидій сім’ями з дітьми.

Документом пропонується не включати до доходу родини, який дає право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та безоплатне одержання ліків багатодітними сім’ями, нараховані соціальні допомоги на дитину.

Йдеться про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, на дітей одиноким матерям (батькам), на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування тощо.

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Спрощення процесу отримання субсидії

З травня 2021 року уряд спростив процедуру отримання субсидій в Україні.

Згідно з новими правилами, субсидія перепризначатиметься без подання відповідної заяви, за деякими винятками.

Водночас продовжується верифікація субсидій. Зокрема, якщо у власності є три та більше квартир у Києві, то субсидія не призначатиметься.

Якщо квартира в місті та будинок у селі – можна отримати допомогу.

Фото: Dreamstime

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