У Львові проїзд у громадському транспорті подорожчав з 7 до 10 грн. Водночас вартість квитка може бути нижчою, якщо його купувати в інший спосіб.



Відповідне рішення міськвиконком Львова ухвалив на засіданні 21 травня. Рішення набуває чинності з моменту публікації документа.

Читайте На Львівщині вночі згорів рейсовий автобус

Так, ціна проїзду в електротранспорті залежатиме від способу купівлі квитка: 10 грн – якщо купувати квиток у водія, 9 грн – за умови купівлі квитка у спеціалізованих точках продажу і 8,5 грн – якщо купувати квиток онлайн.

Ціна на місячний проїзний в електротранспорті не зміниться: 150 грн (80 грн – для пільгових категорій).

Заступник міського голови Львова Ірина Маруняк заявила, що таке рішення є компромісним.

– Станом на сьогодні економічно обґрунтований тариф на проїзд в електротранспорті становить 12,4 грн, а в автобусах – 14,6 грн. Але зараз ми вносимо пропозицію на розгляд виконкому, щоб тариф становив 10 грн, з огляду на результати громадських слухань і можливості наших жителів, – повідомила Маруняк.

Тариф у 7 грн в автобусах Львова діяв із лютого 2019 року, а в електротранспорті міста – з січня 2020 року.

Підвищення вартості проїзду

Раніше Київський метрополітен звернувся до влади столиці з проханням підвищити ціну проїзду в метро до 21 грн.

Також у Київпастрансі назвали очікувані тарифи: 25,18 грн – для трамваїв, тролейбусів, автобусів, 78,9 грн – для міської електрички.

Джерело: Львівська міськрада