Українці зможуть розмитнити авто в додатку Дія – Шмигаль

Розмитнення автомобілів для українців стане доступним у додатку Дія від Мінцифри. Про це 21 травня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як розповів очільник уряду, він провів нараду з Міністерством фінансів і Міністерством цифрової трансформації. Під час зустрічі проект отримав повну підтримку.

Прем’єр наголосив, що спрощення процедури розмитнення допоможе реформувати митницю, подолати бюрократію та зменшити людський фактор.

Шмигаль доручив міністерствам доопрацювати проект онлайн-розмитнення та подати остаточні пропозиції.