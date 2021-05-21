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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні стартує ЗНО з хімії – що потрібно брати на тестування

ЗНО

21 травня 2021 року розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Перше тестування проведуть із хімії.

Як повідомили у міністерстві освіти і науки України, на нього зареєструвалися 12 744 учасників. Зокрема, для них створено 881 аудиторія у 62 пунктах тестування.

Із 9.50 до 10.50 триватиме допуск учасників. Процедура допуску передбачає проходження термометрії й ідентифікації учасників ЗНО.

Відповідно абітурієнтам потрібно мати при собі такі документи:

  • оригінал сертифіката ЗНО 2021;
  • паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер, який зазначено у сертифікаті;
  • запрошення-перепустки для участі у тестуванні. Його учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки на УЦОЯО.

Абітурієнта не допустять до складання ЗНО якщо він не пред’явить усі вищезазначені документи або прибуде до пункту тестування після 10.50.

Також на тестування варто мати з собою:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту. Їх учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.
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Учасникам заборонено мати при собі будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації під час проходження ЗНО.

Водночас вони повинні залишити усі свої речі, які не передбачені процедурою тестування, у спеціально відведеному місці, на яке вкаже інструктор в аудиторії.

Друге та третє тестування основної сесії ЗНО відбудуться на початку наступного тижня. Зокрема, 24 травня – тестування з іспанської, німецької та французької мов, а 25 травня – з англійської.

ЗНО 2021

Основна сесія ЗНО у 2021 році триватиме до 15 червня за графіком.

Однак для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії тестування, проводиться додаткова сесія. Вона пройде з 29 червня до 16 липня.

Як зареєструватися на додаткову сесію ЗНО 2021, та хто має право взяти участь у ній – читайте на Фактах ICTV.

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