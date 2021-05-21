Верховна Рада ухвалила законопроект який утворює в Україні службу військового капеланства (військових священників).

За документ №4626 проголосувало 299 народних депутатів.

Згідно з ним, в Україні створюється служба військового капеланства як самостійний структурний підрозділ у складі військових формувань.

– Метою законопроекту є законодавче закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців, визначення організаційно-правових засад взаємодії військових формувань і релігійних організацій з метою реалізації військовослужбовцями права на свободу совісті, світогляду та віросповідання з урахуванням поліконфесійності нашої держави, – йдеться на сайті Ради.

Як буде організована робота капеланства:

служба капеланів підпорядковується безпосередньо командуванню військової частини;

чисельність не може бути меншою ніж 0,2% кількості військового формування.

Водночас капеланом може бути громадянин України з вищою богословською освітою, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні церкви чи релігійної організації та який отримав мандат від власної церкви на право здійснювати капеланську діяльність.

Капелани відповідають за здійснення задоволення духовно-релігійних потреб особового складу. Вони не отримують зброї та боєприпасів, а також не можуть бути залучені до чергувань, нарядів, проведення службових розслідувань.

Закон набирає чинності з наступного дня після його опублікування.

Засідання Верховної Ради України

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Парламентарі просять запровадити санкції проти газопроводу Північний потік-2.

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