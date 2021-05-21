З 1 вересня виплату пенсій в Україні переводять на банківські картки. Через Укрпошту гроші зможуть отримати тільки окремі категорії населення.

У відповідь на таке рішення гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що вони відключають усі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях, крім власних.

Там, де їх поки що немає, можна буде сплатити послуги готівковими коштами. Відключення терміналів Смілянський пояснив тим, що Пенсійний фонд та управління соцзахисту примусово переводять пенсіонерів на обслуговування у банках, що є порушенням їхніх прав.

Але чи правомірним було це рішення, як бути громадянам, пенсії яких примусово переводять на картки, і чи можна продовжити отримувати виплати готівкою – читайте у матеріалі.

Правомірність рішення

Член Асоціації правників України Гіві Дзандзава у коментарі Фактам ICTV пояснює: згідно з постаною Кабміну №878, суб’єкти господарювання (яким є і Укрпошта) зобов’язані встановити термінал і проводити через нього розрахунки, коли одночасно виконуються такі умови:

діяльність провадиться у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг;

при проведенні розрахункових операцій, відповідно до закону, використовують РРО;

діяльність провадиться в населених пунктах із чисельністю від 25 тис. людей.

Але експерт зазначає: документ передбачає, що термінали лише повинні бути, проте жодним чином не уточнює суб’єктів, які надають такі термінали.

Тому, зважаючи на те, що Укрпошта відключила лише термінали сторонніх банків, а свої залишила, говорити про будь-яку неправомірність немає сенсу.

Чи є порушенням закону переведення пенсій на картки

Пояснюючи відключення терміналів, серед іншого Ігор Смілянський заявив, що вважає примусове переведення пенсіонерів на обслуговування у банках порушенням ст. 46 Конституції України та ст. 355 Кримінального кодексу.

Водночас Гіві Дзандзава говорить, що прямого порушення ст. 46 Конституції України тут немає, адже вона встановлює лише гарантію соціального захисту населення (пенсії та інші види соціальних виплат), але не регулює порядок здійснення таких виплат.

Зі свого боку, член Асоціації правників України Людмила Третьякова додає, що заява Смілянського про порушення ст. 355 КК України є передчасною. Оскільки пенсіонер самостійно обирає, де йому отримувати пенсію – у відділенні Укрпошти чи у банку на платіжну картку.

Для цього він повинен власноруч написати відповідну заяву та надати її до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

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Тобто, коли пенсіонеру говорять, що його виплати тепер перераховуватимуть на банківську картку, а не через Укрпошту, це – порушення закону. Ніхто без його письмової згоди цього робити не може.

– Відповідно до ч. 1 ст. 3 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, суб’єктами солідарної системи зокрема є підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Тому виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами, – говорить юрист.

Чи зможуть пенсіонери за бажанням отримувати виплати готівкою

Людмила Третьякова зазначає, що одержувачі пенсій, які ще не обрали собі уповноважений банк, зможуть це зробити до 1 вересня 2021 року. Якщо ж вони цього не зроблять, то рахунок їм все одно відкриють в уповноваженому банку, яким є Ощадбанк.

Але пенсіонер зможе в будь-який момент змінити його за власним бажанням.

– У постанові є зобов’язання Пенсійному фонду України відкрити рахунки таким пенсіонерам особисто в Ощадбанку, повідомити їм про те, що рахунок відкритий, і їхні гроші з 1 вересня будуть туди переведені, – додає експерт.

Водночас через Укрпошту все ще продовжать отримувати пенсії особи:

з інвалідністю І групи;

які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду;

які досягли 80-річного віку;

одержувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та допомоги на догляд.

Тому член Асоціації правників України Гіві Дзандзава зазначає, що постанова уряду не надає права отримувати виплати через Укрпошту, крім окремих категорій населення.

Однак експерт прогнозує, що, найімовірніше, у населених пунктах, де немає банків або хоча б банкоматів, протягом якогось часу пенсіонери продовжуватимуть отримувати виплати через Укрпошту.

Позиція Кабміну

Уряд дійсно ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 вересня українські пенсіонери отримуватимуть пенсії на банківську карту.

Але прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що пенсіонери, які з об’єктивних причин не можуть перейти на систему отримання пенсій через банківські картки, продовжать отримувати виплати через Укрпошту.

Тому, передусім, переводити виплати на картки розпочнуть у великих містах, містах з населенням 100 тис. осіб і більше.

А там, де густота населення не дозволяє мати банківське відділення або банкомат, пенсію доставлятимуть поштою, як і було раніше.