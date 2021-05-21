Зеленський із дружиною взяли участь у врученні Шевченківської премії 2021

20 травня 2021 року у Києві відбулося нагородження лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. У церемонії вручення взяли участь президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

– Радий бути тут із дружиною та бачити трансформацію Національної премії України ім. Шевченка. Дуже важливо бачити високий статус цієї премії, – зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що в 2021 році Україна відзначає низку важливих ювілейних дат.

Зокрема, це 30-річчя утворення ЗСУ, 25-річчя Конституції, 75-річчя держпідприємства Антонов, ювілей Лесі Українки та 60-річчя Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

Як президент наголосив, символічно, що це відбувається в рік 30-річчя незалежності України.

– Це головні символи України – наші Конституція, армія, авіація, культура, премія ім. Шевченка – премія кожного українця. Вітаю вас з цим ювілеєм, – сказав він.

Згідно з указом глави держави, Національну премію ім. Шевченка вручили режисерові Валентину Васяновичу і художнику-постановнику Владлену Одуденку за роботою над кінострічкою Атлантида.

Також письменниця Оксана Луцишина отримала премію за роман Іван і Феба, журналіст Станіслав Асєєв – за збірку есеїв під назвою У ізоляції.

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Окрім того, національну премію вручили представникам музичного агентства ВУХО – Олександру Андрусику, Євгену Шімальському і Катерині Сулі за концерти вокальної музики Архітектура голосу та художнику Борису Михайлову за художній проект Випробування смертю.

За виставу Verba за мотивами драми-феєрії Лісова пісня Лесі Українки в постановці Національного академічного драматичного театру ім. Франка отримали премію режисер-постановник, художник-сценограф Сергій Маслобойщиков, художник по костюмах Наталя Рудюк і композитор Олександр Бегма.

Лауреати Шевченківської премії 2021

У березні цього року Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив лауреатів.

Зокрема, до списку потрапили Борис Михайлов із проектом Випробування смертю та Оксана Луцишина з романом Іван і Феба.

Детальніше про лауреатів Шевченківської премії – читайте на Фактах ICTV.