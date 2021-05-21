ЗНО з хімії: як пройшло тестування та які були порушення

21 травня пройшло перше тестування основної сесії ЗНО 2021 року – з хімії. У ньому взяли участь 9 885 абітурієнтів (77,6%).

Найбільше учасників було зареєстровано у Рівненській області – 87,5%, а найменше у Кіровоградській – 58,7%.

З докладними даними явки у всіх регіонів можна ознайомитись на офіційному сайті УЦОЯО.

Зокрема, не допустили до тестування із хімії шістьох учасників через запізнення та відсутність документа, що посвідчує особу.

Результати тестування з хімії оголосять до 6 червня.

Однак із завданнями сертифікаційної роботи з цього предмету вже можна ознайомитись у розділі ЗНО-2021. Хімія.

Абітурієнти, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з хімії через поважні причини, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії.

Для цього потрібно протягом п’яти робочих днів, починаючи від дня проведення ЗНО, подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті та відповідну заяву.

Окрім того, вже 24 травня відбудеться тестування з іспанської, німецької та французької мов, а 25 травня – з англійської.

ЗНО 2021

Основна сесія ЗНО 2021 триватиме до 15 червня за графіком.

Однак для учасників, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основній сесії тестування, проводиться додаткова сесія. Вона пройде з 29 червня до 16 липня.

Як зареєструватися на додаткову сесію ЗНО 2021, та хто має право взяти участь у ній – читайте на Фактах ICTV.