Під Києвом у селі Нові Петрівці відкрили фізкультурно-оздоровчий комплекс Національної гвардії України.

Фізкультурний комплекс працюватиме для додаткової підготовки українських військовослужбовців, занять спортом, спортивних міжвідомчих змагань та в рамках Нацгвардії.

Це перший об’єкт такого масштабу в Національній гвардії України. Площа комплексу – понад 4 тис. кв. м.

Одночасно в одному залі може тренуватися близько 250 людей. У комплексі є обладнання з висотної підготовки та скелелазіння, зал для фітнесу та єдиноборств.

Також у комплексі планують встановити кросфіт станції. Усі зали – універсальні, за потребою їх можна переобладнати під різні види спорту.























Під Києвом відкрили фізкультурно-оздоровчий комплекс Нацгвардії / 6 фотографий

Зразки ракетного комплексу Нептун

ВМС України отримали перші дослідні зразки берегового ракетного мобільного комплексу Нептун. Це допоможе збільшити стримувальний потенціал та підвищити вплив України на морі, зазначив міністр оборони Андрій Таран.

На його думку, наразі головне завдання ВМС – об’єднання Нептунів, а також ракетних та патрульних катерів в єдину систему, яка буде здатна дати відсіч ворогу з моря.