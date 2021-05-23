23 травня оновилося карантинне зонування в Україні.
Відтепер усі області перешли до жовтої зони карантину, в помаранчевій залишилася тільки Донеччина.
За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають шість регіонів.
Це Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області, а також місто Київ.
Вже декілька днів жодна з українських областей не переходить до червоної зони карантину.
Найближчими до критичних показників є Волинська, Черкаська і Тернопільська області.
Карантин в Україні
З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.
Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.