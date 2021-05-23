PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні оновили зони карантину, лише одна область у помаранчевій зоні

карантин

23 травня оновилося карантинне зонування в Україні.

Відтепер усі області перешли до жовтої зони карантину, в помаранчевій залишилася тільки Донеччина.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають шість регіонів.

Це Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області, а також місто Київ.

Читайте
В Україні 2 533 нових випадки коронавірусу, кількість смертей знижується

Вже декілька днів жодна з українських областей не переходить до червоної зони карантину.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Черкаська і Тернопільська області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка