23 травня оновилося карантинне зонування в Україні.

Відтепер усі області перешли до жовтої зони карантину, в помаранчевій залишилася тільки Донеччина.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають шість регіонів.

Це Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області, а також місто Київ.

Вже декілька днів жодна з українських областей не переходить до червоної зони карантину.

Найближчими до критичних показників є Волинська, Черкаська і Тернопільська області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.