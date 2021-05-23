В Україні щорічно з 23 травня відзначають День морської піхоти. Цей день почали святкувати з 2014 року. Але в період з 2014 по 2017 рік днем святкування було 16 листопада.

Цю дату вирішили змінити через те, що саме 23 травня 1918 року гетьман Української держави Павло Скоропадський наказав почати формування бригади морської піхоти у складі трьох полків.

А вже значно пізніше, у 1992 році, перші підрозділи морської піхоти склали присягу на вірність українському народу.

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У день морської піхоти варто привітати всіх військовослужбовців Військово-морських сил ЗСУ. Адже саме вони обороняють території базування ВМС, островів, портів, аеродромів та інших важливих об’єктів.

З нагоди свята Факти ICTV також підготували привітання у картинках з Днем морської піхоти України.

Календар неофіційних свят

Крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Ознайомитися з календарем неофіційних свят на 2021 рік можна на Фактах ICTV.