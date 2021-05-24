PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Комунальники Києва розчистили підземний перехід на площі Перемоги

Площа Перемоги

24 травня 2021 року у Києві, у підземному переході на площі Перемоги, працівники комунальних служб прибрали намети з квітами.

Нині знесено всі конструкції, передає кореспондент Фактів ICTV.

Протягом останніх років у цьому переході постійно продавалися квіти.

Представники квіткового бізнесу збудували там торгівельні ряди, через що було ускладнено прохід.

Наразі ж на цьому місці залишилося кілька людей, вони продають залишки товару. Комунальники прибирають сміття.

  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
  • Площа Перемоги
Комунальники Києва розчистили підземний перехід на площі Перемоги / 3 фотографии
Читайте
У Києві комунальники розчистили перехід біля метро Либідська від МАФів

Розчищення підземних переходів у Києві

У столиці триває процес з розчищення підземних переходів.

Так, 14 травня комунальні служби Києва розібрали МАФи у підземному переході на площі Льва Толстого.

Детальніше про розчищення підземних переходів у Києві читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка