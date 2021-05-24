24 травня 2021 року у Києві, у підземному переході на площі Перемоги, працівники комунальних служб прибрали намети з квітами.

Нині знесено всі конструкції, передає кореспондент Фактів ICTV.

Протягом останніх років у цьому переході постійно продавалися квіти.

Представники квіткового бізнесу збудували там торгівельні ряди, через що було ускладнено прохід.

Наразі ж на цьому місці залишилося кілька людей, вони продають залишки товару. Комунальники прибирають сміття.











Комунальники Києва розчистили підземний перехід на площі Перемоги / 3 фотографии

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Розчищення підземних переходів у Києві

У столиці триває процес з розчищення підземних переходів.

Так, 14 травня комунальні служби Києва розібрали МАФи у підземному переході на площі Льва Толстого.

Детальніше про розчищення підземних переходів у Києві читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.