24 травня 2021 року у Києві, у підземному переході на площі Перемоги, працівники комунальних служб прибрали намети з квітами.
Нині знесено всі конструкції, передає кореспондент Фактів ICTV.
Протягом останніх років у цьому переході постійно продавалися квіти.
Представники квіткового бізнесу збудували там торгівельні ряди, через що було ускладнено прохід.
Наразі ж на цьому місці залишилося кілька людей, вони продають залишки товару. Комунальники прибирають сміття.
Комунальники Києва розчистили підземний перехід на площі Перемоги / 3 фотографии
Розчищення підземних переходів у Києві
У столиці триває процес з розчищення підземних переходів.
Так, 14 травня комунальні служби Києва розібрали МАФи у підземному переході на площі Льва Толстого.
Детальніше про розчищення підземних переходів у Києві читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.