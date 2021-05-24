Має сакральне значення: Мінкульт показав символ 30-річчя Дня незалежності

Міністерство культури України підготувало єдиної візуальної символіки до Дня Незалежності.

Про це повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко.

– До ювілейної дати – 30-річчя з Дня Незалежності необхідно виважено підійти як до підготовки заходів, так і до створення айдентики. Адже айдентика – спосіб візуально показати, що ми всі різні. Але попри все: єдині, самостійні та унікальні, – зазначив Ткаченко.

За його словами, Мінкульт підготував концепцію єдиної візуальної символіки до Дня Незалежності.

Головним символом у центрі композиції – квітка, яка змінює пелюстки, проте залишається такою самою прекрасною.

– Ми зростаємо як нація, квітнемо, відстоюємо свої права і свободи. Саме квітка фігурує у найстаріших варіаціях української символіки та орнаменталізму, – підкреслив міністр.

Він додав, що цей символ має сакральне значення. Квітка поєднує у собі образи сучасних досягнень та подвиги минулого.

– Для кожної області логотип буде відрізнятися, зважаючи на кольори регіону, їх ключові сфери та культурні особливості. Згодом можна буде побачити унікальні квітки кожного з них, – підсумував Олександр Ткаченко.

День незалежності

24 серпня в Україні відбудеться одразу два військові паради – у Києві та Одесі.

Ввечері на стадіоні Олімпійський у Києві пройде великий концерт українських зірок.

Окремо Володимир Зеленський зазначив, що на свято в Україну привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яка вважається першою українською конституцією.