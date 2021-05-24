Погода на 25 травня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Рясні опади та яскраве сонце: погода в Україні 25 травня

прогноз погоди_погода

25 травня погода в Україні буде найрізноманітнішою, від рясних дощів на заході до ясного сонця на сході.

Отже, у західних регіонах температура повітря вдень коливатиметься від +21 до +26, також очікуються рясні дощі.

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Вночі стовпчик термометра опуститься до +8 – +12, у деяких областях також дощитиме.

У центральних та північних регіонах без опадів, температура становитиме від +21 до +24. Вночі повітря остине до +7 – +11.

На півдні країни тепло та мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від +20 до +24 вдень та від +9 до +13 вночі, без опадів.

На сході синоптики прогнозують теплу погоду без опадів. Температура повітря складатиме від +20 до +24 вдень та від +8 до +11 вночі.

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Останні тижні весни вразять українців досить мінливою та капризною погодою. Температура повітря може суттєво змінюватись протягом місяці, кажуть синоптики.

Щоб не зіпсувати свої плани на відпочинок та важливі зустрічі, дивіться прогноз погоди на травень 2021 року від Фактів ICTV.

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