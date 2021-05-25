Станом на 25 травня у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки перебувають усі області України. Так, Донецька область перейшла з помаранчевої до цієї зони, адже у регіоні нормалізувався відсоток епідемічного порогу.

За показниками епідемічного порогу захворюваності на Covid-19 зеленій зоні карантину відповідають шість регіонів.

Це Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області, а також місто Київ.

Жодна з українських областей не перейшла до червоної, помаранчевої та зеленої зони карантину.

Найближчими до критичних показників є Донецька, Волинська та Черкаська області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.