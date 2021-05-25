В Україні завершився перший етап конкурсу на найкращий есей про жінку-науковицю.

Творчим завданням конкурсу було написати власні розмірковування на тему, як наукова діяльність однієї з 12 запропонованих жінок-вчених вплинула на науку та сьогодення, а також описати своє власне враження від обраної героїні.

12 переможницями стали:

Анастасія Суворова – есе про Наталію Атамась;

Анна Бросаліна – есе про Марину В’язовську;

Анна Кузнєва – есе про Ольгу Перевозчикову;

Богдана Якобчук – есе про Ганну Єльську;

Дар’я Гречанюк – есе про Світлану Арбузову;

Єлизавета Лазарєва – есе про Олену Ванєєву;

Марта Швець – есе про Катерину Ющенко;

Надія Касянчук – есе про Нану Войтенко;

Олена Коваленко – есе про Галину Скибо;

Олена Петришин – есе про Оксану Півень;

Юлія Павленко – есе про Клавдію Латишеву;

Ярослава Назаренко з есе про Антоніну Прихотько.

Нагородження фіналісток і визначення з-поміж них володарки гран-прі – $4 тис. на здобуття освіти, відбудеться на початку червня, під час благодійного аукціону. На торгах будуть виставлені NFT-картини. Зібрані кошти додадуть до основної суми гран-прі.

— Усього ми отримали 561 роботу з усіх куточків України, та навіть із-за кордону. Есеї ретельно та неупереджено перевіряла група досвідчених майстрів слова та науки, серед яких відомі журналісти, редактори, блогери, біологи та психологи, – зазначив ініціатор проекту, співзасновник венчурної студії Pawa Сергій Токарєв.

Після аукціону надруковані версії картин відправляться у подорож усією Україною. Пересувну виставку можна буде безкоштовно орендувати в організаторів для освітніх закладів у будь-якому куточку країни. Усі транспортувальні витрати організатори теж беруть на себе. Портрети супроводжуватимуть есе, що перемогли на конкурсі.

Нагадаємо, Наука – це вона – просвітницький арт-проект, створений за підтримки ООН Жінки в Україні та Представництва Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

Проект розповідає про видатних українських науковиць різних поколінь та популяризує науку серед молоді. Разом із літературним конкурсом в рамках Наука – це вона також було створено художню колекцію з портретів 12 головних героїнь проекту.